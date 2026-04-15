Fermati su un’auto rubata scattano due denunce

Domenica sera, i carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno effettuato controlli e interventi nel territorio. Durante un controllo su un’auto, è stato accertato che il veicolo era stato rubato. A seguito di questa verifica, sono state presentate due denunce. Le forze dell’ordine continuano a svolgere attività di prevenzione e contrasto ai reati nella zona.

Domenica sera di controlli e interventi per i carabinieri della Compagnia di Sassuolo, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità sul territorio. Intorno alle 20,45, in via Che Guevara a Savignano, i militari della locale stazione, con il supporto dei colleghi della Stazione di Castelvetro, hanno fermato per un controllo un suv con a bordo due uomini di 26 e 28 anni, entrambi di nazionalità tunisina. Dagli accertamenti immediatamente eseguiti è emerso che il veicolo risultava rubato: il proprietario ne aveva denunciato il furto poche ore prima presso la Tenenza carabinieri di Vignola. I due occupanti sono stati controllati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermati su un’auto rubata, scattano due denunce FERMATI CON L'AUTO RUBATA, AGGREDISCONO I CARABINIERI, ARRESTATI DUE MAROCCHINI | 21/01/2026 Catania, inseguimento e arresto: fermati due giovani per auto rubataOperazione dei Carabinieri della stazione di Catania Librino durante un servizio mirato al contrasto dei furti di autoveicoli. Tre minorenni fermati: dormivano in auto rubata al centroUna notte di marzo nel cuore del Friuli ha tre adolescenti fermati mentre riposavano all’interno di un veicolo sottratto.