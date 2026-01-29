Beccati in auto con arnesi da scasso foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno per due persone

I carabinieri di Gricignano di Aversa hanno fermato due persone a Carinaro, lungo via Consortile. I controlli sono scattati durante un servizio di prevenzione contro i furti. I due sono stati trovati in auto con arnesi da scasso e sono stati subito identificati. Per loro è stato disposto un foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel Comune. La vicenda si è conclusa con l’allontanamento forzato, mentre i militari continuano a vigilare sul territorio.

Si tratta di un 37enne e un 27enne di Napoli. In macchina anche guanti, scaldacollo, torce e vari oggetti, alcuni dei quali normalmente utilizzati per distrarre cani da guardia e animali domestici A Carinaro, i carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa, impegnati in un servizio di prevenzione dei reati contro il patrimonio hanno effettuato mirati controlli lungo via Consortile, in zona A.S.I.. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto numerosi oggetti ritenuti idonei alla commissione di furti in abitazione, tra cui arnesi da scasso, guanti, scaldacollo, torce e vari oggetti, alcuni dei quali normalmente utilizzati per distrarre cani da guardia e animali domestici.🔗 Leggi su Casertanews.it

