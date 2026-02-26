BCC Milano nel 2025 erogati 850 milioni di euro di nuovo credito al territorio

Nel 2025, BCC Milano ha erogato 850 milioni di euro di nuovo credito al territorio, sostenendo imprese e famiglie locali. L'istituto finisce l'anno con un utile di 77 milioni di euro, il secondo più alto di sempre, anche se in calo rispetto all’anno precedente. La banca mantiene una posizione solida e continua a investire nel suo territorio.

Con 77 milioni di utili e 570 milioni di patrimonio netto, saranno destinati altri 12 milioni di euro alla Fondazione BCC Milano per lo sviluppo sociale del territorio BCC Milanochiude il bilancio 2025 con il secondo miglior utile della sua storia, pari a 77 milioni di euro, registrando una lieve flessione del 7,6% rispetto al 2024. Un risultato di grande rilievo, soprattutto perché conseguito in condizioni di mercato profondamente diverse dall’esercizio precedente, caratterizzate da una rapida riduzione dei tassi di interesse. La performance positiva della banca è ulteriormente attestata dall’importante incremento del totale attivo, che registra una crescita del 6% e supera la soglia dei 5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Credito al consumo, pagate tutte le domande del 2025: "Erogati 10 milioni di euro"Sono state pagate tutte le domande ammesse alla prima annualità della misura di sostegno per il credito al consumo voluta dal governo regionale e...

Credito al consumo, Schifani: "Pagate tutte le domande del 2025, erogati 10 milioni"Sono state pagate tutte le domande ammesse alla prima annualità della misura di sostegno per il credito al consumo voluta dal governo regionale e...

