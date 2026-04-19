Bbc il cuore non basta Errori decisivi col Nettuno

Nel primo incontro della serie di playoff di baseball, la squadra di casa ha perso contro il Nettuno con il punteggio di 7-5. La squadra locale ha cercato di recuperare, ma ha commesso errori decisivi in difesa. Durante la partita, il lanciatore titolare ha affrontato il doppio della squadra avversaria, e uno dei battitori ha segnato un punto con una battuta precisa. La sfida si è conclusa con la vittoria degli ospiti.

BASEBALL A1 Il Bbc lotta ma non basta e si arrende al Nettuno (5-7 il finale) in gara-uno. I laziali al primo tentativo sfrutta a dovere il doppio di Josè Paula, che viene spinto a casa dalla battuta in diamante di Batista. I biancorossi ribaltano il risultato al 5° inning, sfruttando al massimo le difficoltà del partente Giacalone. Mariani riceve la base, va in seconda sul singolo di Cosme e segna sul gran doppio di Melone. Il Nettuno forza il gioco concedendo la base intenzionale a Grant. Giacalone manda in base Cinelli, permettendo al Grosseto di firmare il sorpasso. De Franceschi corre ai ripari, chiamando sulla collinetta D’Amico, che fa battere in doppio gioco Vaglio, ma non può evitare il 3-1 di Melone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bbc, il cuore non basta. Errori decisivi col Nettuno Notizie correlate Serie A1. Bbc, arriva il Nettuno. Fuori il carattereSeconda giornata di regular season per il Bbc Grosseto che oggi (alle 15 e alle 20) allo ’Jannella’ affronta il Nettuno. Milano, il cuore non basta: troppi errori, alle Final Four ci va il VakifbankNon basta il cuore di una Milano sprecona a portare le rosazzurre alla Final Four di Champions di Istanbul, dove invece ci sarà il Vakifbank di... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Film Club: dal 17 aprile su RaiPlay la miniserie della BBC: una storia d’amore attraverso la passione comune per il cinema; BBC tagli al personale: 2.000 posti a rischio; Diritto d’asilo nel Regno Unito: la BBC svela il mercato delle false richieste LGBT. Il cuore manda segnali: 7 sintomi da non ignorare (anche settimane prima)Non sempre si ferma all’improvviso: in molti casi il cuore manda segnali nei giorni o settimane prima. Il problema è che vengono ignorati. Ecco quali osservare. pazienti.it Un'inchiesta BBC segnala che la luce blu degli schermi incide poco sul sonno; abitudini e notifiche notturne sono fattori più rilevanti. https://tech.everyeye.it/notizie/non-luce-blu-non-farti-dormire-studio-ribalta-tutto-872639.htmlutm_medium=Social&utm_so facebook Inserita nella lista delle 100 Women Bbc del 2024, la giornalista e autrice palestinese ripercorre i primi 45 giorni di genocidio nella sua terra, a Gaza x.com