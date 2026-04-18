serie a1 bbc arriva il nettuno fuori il carattere

Oggi il Bbc Grosseto torna in campo per la seconda giornata di regular season di Serie A1, con due partite in programma alle 15 e alle 20 allo stadio ’Jannella’. La squadra affronta il Nettuno, una delle formazioni della massima serie di baseball. La sfida si svolge nel contesto di un campionato che vede le squadre impegnate in incontri tra loro per conquistare punti utili alla classifica.

Seconda giornata di regular season per il Bbc Grosseto che oggi (alle 15 e alle 20) allo ’Jannella’ affronta il Nettuno. E purtroppo i biancorossi giocheranno con un roster ancora incompleto, che rispetto alle partite contro Parma dovrebbe avere a disposizione in più il solo ricevitore cubano Andy Cosme, mentre non ci saranno sicuramente il terza base venezuelano Querecuto e il lanciatore straniero Antonio Frias. L’obiettivo del Bbc è mostrare segnali di crescita dopo le gare del ’Cavalli’, dove ha subìto 19 punti e 20 valide, segnando solo due volte. "Nettuno è una squadra che ha fatto degli innesti molto importanti – ha detto il manager Carlo Del Santo –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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