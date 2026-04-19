Domenica 19 aprile 2026 alle ore 17:30 si disputa il Südderby tra Bayern Monaco e Stoccarda, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita si gioca a cinque turni dalla fine della Bundesliga e potrebbe decidere già in anticipo il campionato, con il Bayern che punta a consolidare la propria posizione in classifica. Sono disponibili quote e pronostici per un incontro che si preannuncia decisivo per le sorti del campionato.

Mancano 5 giornate alla fine della Bundesliga ed è l’ora del Südderby tra il Bayern Monaco e lo Stoccarda di Hoeness, gara che potrebbe assegnare il meisterschale con largo anticipo. I bavaresi intanto hanno battuto anche al ritorno il Real Madrid, regolato nel finale dopo aver rimontato i blancos per 3 volte. Un botta e risposta che ha riconciliato col calcio con i gol di Diaz e Olise a scavare il solco. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Stoccarda (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Comoda vittoria bavarese nel Südderby

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