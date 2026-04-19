Battuta d' arresto per l' Ekipe Orizzonte | Trieste vince di misura

Nel diciassettesimo turno di Serie A1 femminile di pallanuoto, Pallanuoto Trieste ha ottenuto una vittoria di misura contro l’Ekipe Orizzonte, con il punteggio di 12-11. La partita si è svolta nel pomeriggio di ieri e si è conclusa con un risultato che ha permesso alle padrone di casa di prevalere sulle ospiti. La sfida si è giocata tra le due squadre in una gara molto combattuta.

La sfida tra Pallanuoto Trieste ed Ekipe Orizzonte va alle giuliane. Nel pomeriggio di ieri le padrone di casa hanno infatti battuto 12-11 le catanesi nel diciassettesimo turno di Serie A1 di pallanuoto femminile.È stata una partita subito in salita per le rossazzurre, con le alabardate avanti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate L’Ekipe Orizzonte vince la Coppa Italia per la sesta volta, battuta in finale 11-7 la Pallanuoto TriesteOggi pomeriggio le catanesi hanno battuto in finale la Pallanuoto Trieste sul campo del Centro federale “Scandone” di Napoli, superando le giuliane... Ekipe Orizzonte: sesta Coppa Italia, 11-7 a TriesteL’Ekipe Orizzonte ha conquistato la sesta Coppa Italia di pallanuoto femminile, superando la Pallanuoto Trieste per 11-7 in una finale disputata a... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Battuta d'arresto per l'Ekipe Orizzonte: Trieste vince di misura; Ekipe Orizzonte, ko a Trieste: sconfitta 12-11 nel finale. Battuta d'arresto per l'Ekipe Orizzonte: Trieste vince di misuraÈ stata una partita subito in salita per le rossazzurre, con le alabardate avanti 5-2 al termine del primo tempo ... cataniatoday.it