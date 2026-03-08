L’Ekipe Orizzonte vince la Coppa Italia per la sesta volta battuta in finale 11-7 la Pallanuoto Trieste

L’Ekipe Orizzonte ha vinto la finale di Coppa Italia femminile battendo 11-7 la Pallanuoto Trieste. Questa vittoria rappresenta il sesto titolo in questa competizione per la squadra, che torna a sollevare il trofeo dopo tre anni dall’ultima volta. La partita si è svolta con un punteggio finale che ha consolidato il risultato.

Oggi pomeriggio le catanesi hanno battuto in finale la Pallanuoto Trieste sul campo del Centro federale "Scandone" di Napoli, superando le giuliane per 11-7 L'Ekipe Orizzonte conquista la sesta Coppa Italia di pallanuoto femminile della sua storia, tornando a vincere il trofeo tre anni dopo l'ultima volta. Oggi pomeriggio le catanesi hanno infatti battuto in finale la Pallanuoto Trieste sul campo del Centro federale "Scandone" di Napoli, superando le giuliane per 11-7. Subito concentrate le rossazzurre, avanti 2-0 al termine del primo tempo. Un vantaggio consolidato nella seconda e nella terza frazione, vinte rispettivamente 3-2 e 4-3. Ininfluente l'ultimo parziale di gioco, concluso sul 2-2.