Ekipe Orizzonte | sesta Coppa Italia 11-7 a Trieste

L’Ekipe Orizzonte ha conquistato la sesta Coppa Italia di pallanuoto femminile, superando la Pallanuoto Trieste per 11-7 in una finale disputata a Napoli. La vittoria è stata ottenuta al Centro federale Scandone, con le catanesi che hanno dominato i primi tre tempi e gestito l’ultimo parziale sul pareggio. Il successo arriva dopo tre anni dall’ultima affermazione nel trofeo nazionale, segnando un ritorno alla vetta del panorama italiano. Le giuliane hanno resistito ma non sono riuscite a ribaltare il vantaggio accumulato dalle etnee, che si sono imposte grazie a una superiorità tattica evidente nei parziali iniziali. La gara si è svolta domenica 8 marzo 2026, in una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature intorno ai 14 gradi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Ekipe Orizzonte Catania batte Trieste e vince la sua sesta Coppa Italia su 15 competizioni, che si sommano ai 25 scudetti su 40 campionati.