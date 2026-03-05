Milan Primavera-Cremonese 0-2 ennesima battuta d’arresto | il commento

Alle ore 14:00 si è disputata la partita tra Milan Primavera e Cremonese, valida per la 28ª giornata del campionato Primavera 1. La Cremonese ha vinto con un punteggio di 2-0, segnando i due gol nel corso della partita. Il Milan Primavera ha subito la sconfitta in questa occasione, che rappresenta un’ulteriore battuta d’arresto per la squadra.

Dopo la sconfitta contro la Roma di settimana scorsa, il Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo, ma il risultato non è dei migliori. I rossoneri, contro la Cremonese in casa, perdono 2-o grazie ai gol di Gashi e Lamorte. Con la sconfitta di oggi, il Milan si ritrova al 13esimo posto in classifica a quota 37 punti. Già dai primi minuti, gli ospiti sono sembrati molto più compatti e, soprattutto pericolosi. La prima occasione l'hanno avuta con Faye, che ruba la palla dai piedi di Bouyer ma poi fallisce il tiro. Il vero e proprio cambio di marcia arriva attorno al 45esimo, con Faye che in area passa palla a Gashi che, successivamente, la manda alle spalle di Bouyer segnando il primo gol.