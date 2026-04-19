Bastoni si sarebbe mostrato molto interessato a trasferirsi al Barcellona nella prossima sessione estiva. La notizia arriva senza coinvolgimenti nelle polemiche o problemi con l’attuale squadra, e nessun riferimento ai fischi ricevuti o alle difficoltà all’Inter. La questione riguarda esclusivamente motivazioni legate alla volontà di cambiare club, senza altri dettagli sui motivi specifici.

di Stefano Cori Bastoni sembrerebbe veramente intenzionato a trasferirsi al Barcellona nella prossima sessione estiva, c’è un motivo importante!. Il calciomercato internazionale si accende attorno a uno dei pilastri della Nazionale italiana e dell’Inter: Alessandro Bastoni. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il difensore centrale avrebbe espresso il desiderio di vestire la maglia del Barcellona in vista del prossimo futuro. Non si tratterebbe di una rottura con l’ambiente nerazzurro, bensì di una scelta professionale ponderata per completare il proprio percorso di crescita. Non è una questione di soldi né di polemiche. A differenza di molte altre operazioni di mercato contemporanee, la volontà di Bastoni non sarebbe dettata da ragioni economiche.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni vuole il Barcellona, non per i fischi e non perché stia male all’Inter: svelato il vero motivo

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@DiMarzio: “L'Inter per #Bastoni vuole 70 milioni di euro, sta metabolizzando una possibile cessione anche perché potrebbe essere legata alla volontà del giocatore. Il Barcellona ha tante difficoltà a tesserare nuovi giocatori”. x.com