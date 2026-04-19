Bastoni vuole il Barcellona non per i fischi e non perché stia male all’Inter | svelato il vero motivo

Da internews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bastoni si sarebbe mostrato molto interessato a trasferirsi al Barcellona nella prossima sessione estiva. La notizia arriva senza coinvolgimenti nelle polemiche o problemi con l’attuale squadra, e nessun riferimento ai fischi ricevuti o alle difficoltà all’Inter. La questione riguarda esclusivamente motivazioni legate alla volontà di cambiare club, senza altri dettagli sui motivi specifici.

di Stefano Cori Bastoni sembrerebbe veramente intenzionato a trasferirsi al Barcellona nella prossima sessione estiva, c’è un motivo importante!. Il calciomercato internazionale si accende attorno a uno dei pilastri della Nazionale italiana e dell’Inter: Alessandro Bastoni. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il difensore centrale avrebbe espresso il desiderio di vestire la maglia del Barcellona in vista del prossimo futuro. Non si tratterebbe di una rottura con l’ambiente nerazzurro, bensì di una scelta professionale ponderata per completare il proprio percorso di crescita. Non è una questione di soldi né di polemiche. A differenza di molte altre operazioni di mercato contemporanee, la volontà di Bastoni non sarebbe dettata da ragioni economiche.🔗 Leggi su Internews24.com

bastoni vuole il barcellona non per i fischi e non perch233 stia male all8217inter svelato il vero motivo
© Internews24.com - Bastoni vuole il Barcellona, non per i fischi e non perché stia male all’Inter: svelato il vero motivo

Notizie correlate

Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagliMercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro…» Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di...

Leggi anche: Calciomercato Inter: perché il Barcellona vuole Bastoni. La strategia dei blaugrana e la mossa di Deco per il difensore, cos’è successo in questi mesi

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Prima vinco, poi forse saluto: tra Bastoni e l'Inter patto di ferro con vista Barcellona; Bastoni, il Barcellona fantasma e lo scudo dell'Inter: la verità dietro la retromarcia spagnola; Inter, l'indiscrezione sulla trattativa con il Barcellona per Bastoni: la maxi offerta dalla Spagna però potrebbe non bastare; Moretto: Questa l'offerta che il Barcellona vuole fare per Bastoni. Accordo raggiunto col giocatore.

bastoni vuole il barcellonaBastoni-Barcellona, il difensore prende posizione: l’Inter incrocia le ditaAlessandro Bastoni è nel mirino del Barcellona, che rimane positivo nella possibilità di acquistarlo. Il difensore ha preso una posizione. spaziointer.it

bastoni vuole il barcellonaBastoni, decisione pesante per il Cagliari: il Barcellona accelera, il punto della GazzettaNovità importanti per Bastoni in casa Inter: intanto è arrivata una decisione pesante per Cagliari, ma occhio al Barcellona. I dettagli. spaziointer.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.