Il calciomercato dell’Inter si è chiuso senza Cancelo, il vero obiettivo di gennaio. La trattativa si è fermata all’ultimo momento, lasciando tutti con il dubbio su cosa sia successo. I dettagli emersi spiegano che i motivi dello stop sono legati a questioni contrattuali e alla strategia del club, che ha deciso di virare su altre soluzioni. Ora i tifosi si chiedono se quella di gennaio fosse davvero la grande occasione sfumata o solo un passo indietro nel piano di rafforzamento della squadra.

Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro.» Calciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla Turchia Calciomercato Juventus: si punterà ancora su Zhegrova? Qual è l’idea alla Continassa Milan, cosa serve per vincere lo Scudetto? L’analisi sulla stagione dei rossoneri di Allegri: statistiche e numeri Berardi ci spera: «Fare un altro gollettino all’Inter non sarebbe male. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli

Approfondimenti su Inter Calciomercato

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Calciomercato Inter :le ultime novità di giornata #calciomercato #fcinter

Ultime notizie su Inter Calciomercato

Argomenti discussi: Tra sussurri e grida del calcio mercato l’Inter allunga a +8. E la Juve travolge il Parma; Calciomercato, news e trattative del 27 gennaio; Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su Sulemana; Inter, Marotta attacca il Liverpool: Telefonate per Dumfries al limite della correttezza, non fanno altro che destabilizzare.

Né Perisic né Diaby, l’Inter aveva un solo vero obiettivo a gennaio: la clamorosa rivelazioneNé Ivan Perisic né Moussa Diaby, era un altro il vero obiettivo di mercato dell'Inter per gennaio: la clamorosa rivelazione ... fcinter1908.it

Marotta ha chiuso l’acquisto per giugno: L’Inter non ha un giocatore come luiL’Inter non ha preso nessuno, ma come le rivali ha lavorato molto in prospettiva futura. Vedi l’ingaggio di Jakirovic, talento croato per il quale si era mosso pure un certo Barcellona. Il difensore ... calciomercato.it

Il calciomercato è appena finito ma in casa Inter si è già iniziato a lavorare in vista dell'estate, un'estate che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione Tanti gli addii in vista, in ogni reparto, e una squadra che sarà in parte da ricostruire partendo per facebook

Si chiude il #calciomercato: il #Modena cede #Massolin all’ #Inter (le cifre), l’asse #Sassuolo- #Marsiglia e anche il #Carpi acquista x.com