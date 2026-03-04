borse rimbalzano e prezzo petrolio si stabilizza i mercati scommettono su guerra breve

Le borse azionarie hanno registrato un rialzo, mentre la pressione sui titoli di Stato si è ridotta. Il prezzo del petrolio si è stabilizzato dopo le recenti oscillazioni. Gli investitori mostrano un crescente ottimismo riguardo a un possibile conflitto di breve durata, secondo le analisi delle recenti quotazioni di mercato.

Le Borse rimbalzano, si allenta la pressione sui Titoli di Stato, il prezzo del petrolio si stabilizza mentre cresce l'ottimismo degli investitori per un conflitto di breve durata in Medio Oriente. «Sebbene un'ulteriore escalation rimanga un rischio, riteniamo che il risultato più probabile sia un aumento dell'avversione al rischio di mercato, che probabilmente durerà solo per un breve periodo, fino a quando gli investitori non potranno assistere a una riduzione delle ostilità», spiega un analista e secondo gli strateghi di Goldman Sachs bisognerebbe approfittarne per comprare: «La resilienza economica di fondo e la robusta crescita degli utili significano che la profondità e l'entità di una flessione saranno limitate». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Si rischia lo choc su petrolio e inflazione globale: mercati in agitazione per la guerraL'attacco degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran e la risposta di Teheran che ha colpito anche altri paesi dell'area come Emirati Arabi Uniti,...

Leggi anche: Iran, la guerra si allarga. Bombardamenti su Israele, Dubai e Doha. Schizza il prezzo del petrolio, quotazioni alle stelle

