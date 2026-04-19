Bassi? Auspico che il congresso sia unitario

La candidatura di un ex sindaco e presidente della Misericordia alla segreteria provinciale del Partito Democratico ha suscitato reazioni nella città. La notizia, diffusa da un quotidiano locale, ha generato commenti e discussioni tra gli abitanti. La proposta è stata annunciata pubblicamente e ha già attirato l’attenzione di diversi attivisti e cittadini. Non sono state ancora rese note le eventuali risposte o decisioni ufficiali da parte del partito.

La candidatura di Giacomo Bassi, ex sindaco di San Gimignano e Governatore della Misericordia, alla segreteria provinciale Pd, anticipata da La Nazione, ha scatenato reazioni in città. In quel messaggio lanciato da Bassi con altri firmatari nel documento ’Radici nel Futuro’ si legge la voglia di "rinnovamento" rispetto alle "solite truppe" del Pd. Non poteva mancare la voce del segretario Pd locale e vicesindaco Niccolò Guicciardini (foto) che in passato è stato segretario del Pd provinciale. Come è stata accolta in casa Pd la mossa di Bassi? "La candidatura di Giacomo Bassi nasce nell’ambito del documento firmato da un gruppo di iscritti della provincia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Bassi? Auspico che il congresso sia unitario" Notizie correlate PD Avellino, accordo unitario: Marco Santo Alaia sarà il candidato unico al congressoAvellino, 9 febbraio 2026 – L'accordo interno al Partito Democratico di Avellino è ormai definito, con la candidatura di Marco Santo Alaia confermata... Fratelli d’Italia a congresso. Mattesini nome "unitario" per la segreteria provincialedi Francesco Ingardia Prima il congresso provinciale, poi quello comunale per archiviare la stagione di transizione dei commissariamenti.