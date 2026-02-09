PD Avellino accordo unitario | Marco Santo Alaia sarà il candidato unico al congresso

Il Partito Democratico di Avellino ha deciso: Marco Santo Alaia sarà l’unico candidato al congresso provinciale. La scelta è stata presa all’interno del partito, che ha raggiunto un accordo unanime. Alaia si presenta come l’unico nome in corsa, pronta a sfidare gli avversari nelle elezioni previste per la fine di febbraio. Ora l’attenzione si concentra sulla campagna e sulle prossime settimane di confronto interno.

Avellino, 9 febbraio 2026 – L'accordo interno al Partito Democratico di Avellino è ormai definito, con la candidatura di Marco Santo Alaia confermata come unica in vista del congresso provinciale previsto per la fine del mese. Un'intesa che, senza alcuna esitazione, unisce tutte le anime del.

