Fratelli d’Italia a congresso Mattesini nome unitario per la segreteria provinciale

Fratelli d’Italia ha svolto un congresso provinciale durante il quale è stato scelto un nome considerato unitario per la segreteria locale. L’evento si è tenuto dopo il congresso provinciale e prima di quello comunale, con l’obiettivo di concludere il periodo di commissariamenti e riprendere l’attività politica normale.

di Francesco Ingardia Prima il congresso provinciale, poi quello comunale per archiviare la stagione di transizione dei commissariamenti. C’è fermento in casa dei Fratelli d’Italia aretini. Non solo per la campagna referendaria da primo partito della coalizione di centrodestra. Non soltanto per la campagna elettorale per allungare di altri 5 anni la reggenza a Palazzo Cavallo, stavolta, da azionista di maggioranza. Ma anche per il riassetto del partito di Giorgia Meloni in chiave locale. La commissaria provinciale, e senatrice, Simona Petrucci ha cerchiato in rosso la data di sabato 28 marzo. Al Minerva andrà in scena, di buon mattino, il congresso provinciale di FdI. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fratelli d’Italia a congresso. Mattesini nome "unitario" per la segreteria provinciale Articoli correlati Leggi anche: Segreteria, irrompe il Pd regionale: "Nome condiviso o Congresso". Ma Paradisi non intende ritirarsi FI, Rubano: “Nuove nomine nella segreteria provinciale di Forza Italia Benevento”Tempo di lettura: < 1 minutoIl deputato e segretario provinciale di Forza Italia a Benevento, Francesco Maria Rubano, annuncia nuove nomine nella... Altri aggiornamenti su Fratelli d'Italia a congresso Mattesini... Temi più discussi: Meloni agli italiani: Al referendum votate sì per aprire una pagina nuova; Chi c’è all’evento di Fratelli d’Italia al Teatro Parenti per il sì al referendum; Referendum, deputato di Fratelli d’Italia invita a usare il clientelismo; Sondaggi politici: frena Fratelli d’Italia, crescono Pd e M5S. Un deputato di Fratelli d’Italia ha invitato a usare il «sistema clientelare» per convincere le persone a votare Sì al referendumDomenica, durante un evento pubblico a sostegno del Sì al referendum sulla magistratura e la giustizia, il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia ha invitato il pubblico a usare quello che ha defin ... ilpost.it Fratelli d’Italia porta in prefettura il caso del Laboratorio Aq16REGGIO EMILIA – La vicenda del centro sociale Aq16 arriva sul tavolo della prefettura. Fratelli d’Italia che ha sollevato in Consiglio comunale e con segnalazioni a tutte le autorità preposte l’assenz ... reggionline.com Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) / Posts / X x.com Fratelli d'Italia. . Chiediamo a Monti, a Landini e a tutti coloro che da mesi sostengono teorie assurde di indicare un solo articolo, comma o parola da cui si ricavi davvero la sottoposizione della magistratura alla politica o un’alterazione della Costituzione. Ness - facebook.com facebook