basket torna al successo il gmv in casa con etrusca sminiato in dr2

Il GMV torna a sorridere dopo una serie di risultati sfavorevoli. In casa, i padroni di casa vincono contro l’Etrusca San Miniato e portano a casa i primi due punti del 2026. La squadra di Cinzia Piazza domina il match dall’inizio, mantenendo sempre il vantaggio e chiudendo la partita già deciso dopo tre quarti. È un passo avanti importante per il team nella seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2.

Pisa, 1 febbraio 2026 – Primo successo dell’anno e del girone di ritorno per il GMV, nella seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2: sul proprio campo, gli uomini di Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli e Nicola Daini, hanno avuto la meglio sulla giovane Etrusca San Miniato di coach Masoni, al termine di un match sempre condotto in testa, già deciso dopo tre quarti di gara. Dopo tre sconfitte consecutive, i biancoverdi tornano così a puntare nuovamente ai quartieri alti della classifica, in attesa dei derby con Devitalia IES e DREAM.. LA CRONACA – La partita inizia con i padroni di casa, privi dello squalificato Davini, molto superficiali in difesa e poco determinati in attacco, ma i giovani avversari di coach Masoni non ne approfittano, ed il primo quarto rimane in equilibrio fino a 2 minuti dalla fine, quando Badalassi e compagni accelerano e prendono un piccolo vantaggio ( 18-13 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel derby tra le squadre di terza posizione, il GMV Pisa ha subito una sconfitta casalinga contro il Basket Ponsacco nell’ultima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D.

