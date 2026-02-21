Basket - Serie DR1 maschile | trasferta a Livorno con la Polisportiva Chimenti Skywalkers vuol tornare a vincere dopo due ko

Lo Skywalkers Basket ha subito una sconfitta contro la Gioielleria Mancini Monsummano e cerca di riprendere la stagione. Questa sera, alle 20, la squadra affronta in trasferta la Polisportiva Chimenti a Livorno. I padroni di casa arrivano da una sconfitta contro la Libertas, e vogliono reagire. La partita si gioca in un momento di tensione tra le due formazioni, entrambe desiderose di conquistare punti importanti. Il match promette un grande spettacolo.

Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale sul parquet della Gioielleria Mancini Monsummano, lo Skywalkers ritorna di nuovo a giocare questa sera, alle 20, in trasferta, contro la Polisportiva Nicola Chimenti – che arriva dalla sconfitta contro la Libertas al "Palatagliate" –. Gli amaranto di Nalin, complice queste ultime due ultime sconfitte, anche contro la capolista Gea Grosseto, sono scivolati in classifica al quinto posto, a 24 punti, con una gara da recuperare: quella dell'ultima giornata del girone d'andata, contro Calcinaia, che si giocherà giovedì prossimo, alle 21.15, al "Palatagliate".