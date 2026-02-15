Serie C basket | Dragons e Union vincono! Prato esulta con due successi e guarda al vertice del campionato

I team Dragons e Union hanno conquistato due vittorie importanti, portando entusiasmo tra i tifosi di Prato. I due club hanno battuto le loro avversarie sul parquet, rafforzando la posizione in classifica. La vittoria dei Dragons è arrivata grazie a un canestro decisivo negli ultimi secondi, mentre l’Union ha dominato fin dall’inizio, mantenendo il vantaggio fino alla sirena. Con questi risultati, il basket pratese si prepara a puntare più in alto nel campionato.

Doppio trionfo in Serie C: Dragons e Union esaltano il basket pratese. Il basket pratese celebra un fine settimana di successi in Serie C. Le Dragons hanno espugnato il campo di Fucecchio con un netto 69-56, mentre l'Union ha superato Agliana in casa con un punteggio di 67-62, grazie ai 23 punti decisivi di Antonini. Questi risultati proiettano entrambe le squadre verso posizioni di vertice nel campionato. Dragons, riscatto immediato e vittoria convincente a Fucecchio. Le Dragons hanno reagito prontamente alla recente sconfitta contro Castelfiorentino, dimostrando carattere e determinazione nella trasferta di Fucecchio.