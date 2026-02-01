Questa sera alle 18 il Green Le Mura Spring torna in campo per sfidare Bagalier FeBa Civitanova, in una partita che promette battaglia. Le due squadre si sono già incontrate all'andata, quando Civitanova vinse di misura sul neutro di Ponte Buggianese. Ora, con un match di ritorno in trasferta, le toscane cercano rivincita, mentre coach Pistolesi sottolinea come entrambe le squadre siano molto cambiate rispetto all’ultimo confronto.

Lunga trasferta, oggi, alle 18, per il Green Le Mura Spring, che affronta Bagalier FeBa Civitanova. All’andata le due squadre si sono affrontate sul neutro di Ponte Buggianese per l’indisponibilità del "Palatagliate" e le padrone di casa si aggiudicarono il match per 73-69. Da quel 19 ottobre, sono cambiate tante cose con gli arrivi in biancorosso di Giangrasso e di Orsini, mentre Civitanova può contare su Bocola, entrata a far parte dei meccanismi del nuovo coach Del Buono. Sarà di nuovo pienamente a disposizione Perini, pedina importante negli schemi marchigiani. Il roster di casa viaggia, attualmente, in quinta posizione, frutto di otto vittorie e sei sconfitte, delle quali quattro nella prima metà del girone di andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring vuole la rivincita a Civitanova. Coach Pistolesi: "I due team sono molto cambiati»

Nel campionato di Serie B femminile interregionale, Green Le Mura Spring ottiene una vittoria significativa contro Landini Lerici con il punteggio di 73-43.

Dopo la vittoria contro Gino Landini Lerici, il Green Le Mura Spring si prende il secondo posto in classifica nella Serie B femminile interregionale di basket.

