Basket - Serie B femminile interregionale Il Green Le Mura Spring ritorna al successo Superata senza problemi la Landini Lerici

Nel campionato di Serie B femminile interregionale, Green Le Mura Spring ottiene una vittoria significativa contro Landini Lerici con il punteggio di 73-43. La squadra ha mostrato solidità e coesione, confermando il proprio valore. Tra le protagoniste, Capodagli e Orsini si sono distinte con rispettive prestazioni di 17 e 10 punti. La partita ha evidenziato il buon stato di forma delle Le Mura Spring, che continuano il loro percorso nel torneo.

Green Le Mura Spring 73 Gino Landini Lerici 43 GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 12, Ceccarini 6, Dianda 11, Capodagli 17, Bona ne, Orsini 10, Morettini Paracucchi 5, Chiti 3, Maffei 9, Michelotti. All.: Pistolesi. GINO LANDINI LERICI: Tronfi ne, Saloni 2, G. Demi, R. Demi 2, Leovino 1, Cacopardo 15, Oueslati 5, Gioan 6, Candeleori 8, Mangano 4. All.: Ferretti. Arbitri: Benenati di Cecina e Carta di Pisa. Note: parziali: 23-10, 39-21, 57-37. LUCCA - Torna al successo il Green Le Mura Spring, dopo la sconfitta contro la capolista Firenze Academy e lo fa battendo, al "Palatagliate", Gino Landini Lerici.

