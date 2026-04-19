Basket Serie A | Bologna chiama Brescia risponde E’ lotta serrata in vetta alla classifica

Nella 27ª giornata di Serie A, il match tra Pallacanestro Trieste e Germani Brescia si è concluso con un punteggio di 82-86, offrendo uno degli incontri più combattuti della giornata. La partita si è svolta in modo equilibrato, con entrambe le squadre che hanno dato vita a un confronto serrato fino all’ultimo minuto. La vittoria di Brescia ha contribuito a mantenere vivo il duello in cima alla classifica.

Bologna, 19 aprile 2026 – Il match tra Pallacanestro Trieste e Germani Brescia, terminato 82-86, si è rivelato una delle sfide più intense ed equilibrate della 27ª giornata del campionato di Serie A di basket. Al PalaTrieste, la capolista Brescia ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di una formazione giuliana determinata a strappare punti salvezza fondamentali. La partita è stata un continuo botta e risposta. Trieste è partita forte, spinta dal calore del pubblico e da una precisione balistica notevole nei primi due quarti, mettendo in seria difficoltà la difesa lombarda. Tuttavia, Brescia ha dimostrato perché occupa i vertici della classifica: con calma olimpica e una gestione magistrale dei possessi nel "crunch time", la squadra di coach Cotelli ha ricucito lo strappo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Basket Serie A, Virtus Bologna-Germani Brescia 86-76: gli highlights

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