Il 14 e 15 marzo in Serie A si svolgono due eventi di rilievo: il big match tra Virtus Bologna e Olimpia Milano e la partita tra Brescia e Cremona. La sfida tra le due squadre di vertice si gioca nella prima giornata, mentre la trasferta di Brescia in casa di Cremona avviene nella seconda. Gli incontri sono tra i più attesi del campionato di questa stagione.

Sarà una due giorni come sempre entusiasmante quella del 14 e 15 marzo per gli appassionati del massimo campionato italiano. La Serie A 2025-2026 riscende infatti in campo nel weekend per affrontare la sua ventiduesima giornata. Tante le partite su cui va posata una lente di ingrandimento; tra tutte la più importante sarà ovviamente Virtus Bologna-Olimpia Milano, che chiuderà il ricco programma. Si parte sabato con la sfida tra l’Umana Reyer Venezia e l’APU Udine, con palla a due fissata alle ore 20.00. I veneti vogliono reagire dopo la sconfitta contro Trento in Eurocup mentre i friulani tentano di agganciare il treno playoff. Alle ore 20.30 ci si sposta a Trieste dove i padroni di casa affrontano l’Aquila Trento in un match importante per le posizioni della post season. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Virtus Bologna-Olimpia Milano è il big match in Serie A. Brescia a Cremona per avvicinarsi alla vetta

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