LIVE Brescia-Virtus Bologna 79-87 Serie A basket 2026 in DIRETTA | V nere vittoria e aggancio in vetta alla classifica

Questa sera al PalaLeonessa di Brescia si gioca una partita importante tra la Germani e la Virtus Bologna. La Virtus conquista una vittoria fondamentale, vincendo 87-79 e agganciando in vetta alla classifica la squadra di casa. La differenza si fa sentire negli ultimi minuti, con Bologna che mantiene il vantaggio e si prende il primo posto, anche se a pari punti con Brescia. La partita è stata combattuta fino alla fine, con i top scorer Della Valle e Burnell che hanno segnato 14 punti per Brescia, mentre Morgan ne ha messi 16 per Bologna.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – BRESCIA: Della Valle e Burnell 14; BOLOGNA: Morgan 16 FINISCE QUI: Virtus Bologna che diventa la prima squadra a passare al PalaLeonessa di Brescia, diventando così prima in classifica pur se a pari punti con la Germani in virtù del 2-0 negli scontri diretti. 79-87 Tripla di Burnell, 24?4 alla fine. 76-87 12 Diouf. Fallo a rimbalzo di Bilan su Momo Diouf, sono due liberi a 1'07" dalla fine. 76-86 Della Valle da tre a -1'35". Rientro un po' tardivo di Brescia, ma l'orgoglio c'è. LIVE Brescia-Virtus Bologna 55-69, Serie A basket 2026 in DIRETTA: fuga delle V nere a fine terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-78 2/3 Hackett, 5'42 alla fine. Hackett con una furbata a metà campo vede arrivare Ndour che prova a ... oasport.it Germani Brescia vs Virtus Bologna, la diretta (76-86 al 39')Quarto quarto: Mobio da tre segna per tenere Brescia in scia. Niang in eurostep ne mette altri due. Morgan banchetta ancora al ferro poi Burnell da tre a bersaglio. Alston risponde subito e ... pianetabasket.com DIRETTA LIVE - La Serie A celebra il suo big match: Brescia contro Virtus Bologna, prima contro seconda x.com #GameDay 19ª Giornata LBA Serie A Germani Brescia-Virtus Bologna PalaLeonessa A2A 20:00 CIELO, Sky Sport Basket LBATV, NOW Radio Nettuno Bologna Uno facebook

