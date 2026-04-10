Questa sera alle 21 l'Audax affronta una trasferta in Divisione regionale 3 contro i Warriors Lucca. La partita si svolge a porte chiuse e rappresenta un impegno importante per la squadra, che cerca di ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di avanzare nel campionato. La sfida si svolge senza pubblico, in una cornice che limita le interazioni tra giocatori e tifosi.

Trasferta impegnativa ma partita da vincere per continuare a sperare, quella che l’Audax gioca questa sera (ore 21.30) sul parquet dei Warriors Lucca, valida per la seconda giornata di ritorno del girone L della Divisione regionale 3 di basket. Gara che si giocherà a porte chiuse perché proprio nella gara di andata dello scorso 8 marzo ad Avenza, il pubblico lucchese si rese autore di una pacifica invasione di campo a fine partita per festeggiare la propria squadra. Una leggerezza costata due giornate di squalifica al campo lucchese che questa sera sconta la seconda e ultima. "Fino a quando la matematica ci lascia qualche possibilità, noi ci proviamo – dice coach Paolo Gallerini (nella foto), consapevole che sarà difficile raggiungere il quarto posto che darebbe il pass per i play off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Nella Divisione regionale 3. L’Audax all’esame. Warriors Lucca. Si gioca a porte chiuse

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