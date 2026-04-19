Basket femminile ecco l' ottava meraviglia dell' Aics | Sasso Marconi cade al Palamonti

Nel campionato di basket femminile, l’Aics Forlì ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva. La squadra ha battuto Sasso Marconi al Palamonti, consolidando la propria posizione in classifica. La serie di successi prosegue senza interruzioni, dimostrando un andamento positivo nel torneo. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla formazione ospite, che continua a mostrare un’ottima forma.

Otto vittorie consecutive e un segnale chiarissimo al campionato: l’Aics Forlì non ha intenzione di fermarsi. Venerdì sera, in un Palamonti ribollente di entusiasmo con quasi un centinaio di spettatori sugli spalti, è andato in scena quello che molti hanno definito un "anticipo di playoff". Lo.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Basket femminile, gentile spara la tripla a un secondo dalla fine: l'Aics batte di un punto Pontevecchio BolognaUna tripla da otto metri a un secondo dalla sirena finale, un Pala Monti in delirio e due punti pesantissimi che inaugurano nel migliore dei modi la... L’Aics femminile Basket fa sette su sette ed espugna anche il campo di ScandianoContinua la striscia positiva di vittorie di Aics femminile Basket, infatti la squadra di coach Montuschi espugna l’ostacolo campo di Scandiano...