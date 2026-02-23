Basket femminile gentile spara la tripla a un secondo dalla fine | l' Aics batte di un punto Pontevecchio Bologna

Gentile ha segnato una tripla decisiva a un secondo dalla fine, determinando la vittoria di un punto contro Pontevecchio Bologna. La sua conclusione da otto metri ha fatto esplodere il pubblico del Pala Monti, portando i tifosi in festa. La partita ha visto un finale emozionante, con un’azione che rimarrà impressa tra i momenti più intensi del campionato. La squadra avversaria ha tentato di reagire, ma il punteggio finale è rimasto invariato.

Una tripla da otto metri a un secondo dalla sirena finale, un Pala Monti in delirio e due punti pesantissimi che inaugurano nel migliore dei modi la fase a orologio del girone C. L'Aics Basket Forlì supera 61-60 la Pontevecchio Bologna al termine di un tempo supplementare ricco di emozioni, regalando ai tifosi una delle partite più intense della stagione. Le ragazze di coach Montuschi partono con il piede sull'acceleratore. Il tandem Valdinoci-Ortega detta il ritmo e dopo appena sette minuti il tabellone dice 21-9. Difesa aggressiva, transizioni rapide e grande fluidità offensiva permettono alle padrone di casa di indirizzare subito il match.