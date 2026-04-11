L’Aics femminile Basket fa sette su sette ed espugna anche il campo di Scandiano

L’Aics femminile Basket ha ottenuto la settima vittoria consecutiva, battendo sul campo di Scandiano. La partita è stata molto combattuta dal punto di vista agonistico, con poche opportunità di spettacolo, ma la squadra ha mantenuto la concentrazione fino alla fine. La sfida si è conclusa con il successo per l’Aics, che ha confermato il suo ottimo stato di forma.

Continua la striscia positiva di vittorie di Aics femminile Basket, infatti la squadra di coach Montuschi espugna l’ostacolo campo di Scandiano (Reggio Emilia) dopo una partita durissima sotto il profilo agonistico e molto poco spettacolare. Dopo la pausa pasquale le squadre partono contratte e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Padova Interporto: sette giorni su sette snodo cruciale verso il Nord EuropaCresce la domanda di internodale terrestre verso l’Europa e Interporto Padova risponde a questa esigenza del mercato garantendo rapidamente agli... Basket femminile Serie B. Puianello si fa male a Noceto. Scandiano a vele spiegateNel big-match di giornata, scontro diretto per la seconda piazza, la Chemco Puianello (24) cade per 72-57 in casa di Noceto (24) che la aggancia in... Argomenti più discussi: Rhodigium Basket, Under 15 Gold femminile nella storia: centrata la Fase Interzona; L’U15 della Rhodigium fa la storia. Pioggia di triple e cuore: l'Aics Basket Rosa piega Puianello nel finaleOra il campionato si ferma per la pausa pasquale, ma alla ripresa attendono subito sfide importanti contro Scandiano e Sasso Marconi ... forlitoday.it Basket dr1. Aics rimontata. A 10 dalla sirena arriva la beffaBeffarda sconfitta per l’Aics Forlì, che alVilla Romiti cade 59-61 (parziali 16-18; 35-30; 44-46) nel derby salvezza col Basket Cesena. Decisivo, a dieci secondi dalla sirena finale, il canestro di ... ilrestodelcarlino.it Settimana tutta al maschile per Elite! Tre partite FIP e due AICS in programma, in attesa delle seconde fasi del settore femminile che inizieranno dalla prossima settimana DR1 targata Lazio in campo venerdì sera a Tarquinia, in una sfida complicat - facebook.com facebook