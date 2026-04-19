Baskérs leggendari Disibio gela Jesi sulla sirena | i playoff sono ad un passo

I Baskérs Forlimpopoli hanno sconfitto Jesi al PalaTriccoli in una partita che passa alla storia della squadra, portandola molto vicina alla qualificazione ai playoff. La gara si è conclusa con un risultato che resterà impresso, consolidando il percorso della formazione verso la fase successiva della stagione. La vittoria rappresenta un passo importante per i biancorossi, che ora si trovano a un passo dall’obiettivo stagionale.

Ci sono partite che finiscono nell’albo d’oro e altre che entrano direttamente nel mito. La vittoria dei Baskérs Forlimpopoli al PalaTriccoli contro Jesi appartiene senza dubbio alla seconda categoria. In un palazzetto gremito e bollente, i ragazzi di coach Tumidei firmano un capolavoro di cuore.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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