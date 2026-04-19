In Basilicata, si apre una fase di crisi politica dopo che un assessore all’Agricoltura ha espresso voto contrario in merito a una delibera di giunta sul bilancio 2026-2028. La decisione ha provocato divisioni all’interno del centrodestra, creando tensioni tra i membri dell’esecutivo regionale. La situazione evidenzia una spaccatura interna che potrebbe influenzare gli sviluppi politici della regione nei prossimi mesi.

La politica lucana affronta un momento di profonda instabilità a seguito del voto contrario espresso dall’Assessore all’Agricoltura, Carmine Cicala, riguardo alla delibera di Giunta concernente il Bilancio 202628. Questo evento ha innescato una dura contestazione da parte del Consigliere regionale Cifarelli, il quale descrive la situazione come una crisi strutturale del centrodestra e invita il Presidente Bardi a fornire spiegazioni dirette durante la prossima sessione in Consiglio Regionale. Lo stallo istituzionale e la frattura nel rapporto di fiducia. Il cuore della polemica politica risiede in un atto che, secondo la visione del Presidente della Commissione Bilancio e Programmazione, mette seriamente in discussione la tenuta del governo regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, scoppia la crisi: il voto di Cicala spacca il centrodestra

Notizie correlate

Basilicata, crisi in Giunta: il voto di Cicala spacca il governoIl dibattito sulla manovra finanziaria della Basilicata ha innescato una frattura politica profonda all’interno dell’amministrazione regionale, con...

Ucraina: decreto armi, il governo al voto. Vannacci spacca il centrodestra e sfida Salvini.Ucraina, Governo al Test: Vannacci Sfida Salvini e la Maggioranza Trema La giornata di oggi, 10 febbraio 2026, si preannuncia cruciale per il governo...

Una raccolta di contenuti

Basilicata: Cifarelli, il governatore Bardi avvii una verifica veraQuello a cui stiamo assistendo non è un semplice incidente di percorso, ma la certificazione plastica di una crisi politica strutturale che sta paralizzando la Basilicata. (ANSA) ... ansa.it

Basilicata, Cifarelli attacca: Crisi strutturale, Bardi avvii una verifica veraBasilicata, Cifarelli parla di crisi politica strutturale dopo il voto contrario dell’assessore Cicala sul Bilancio 2026-2028. Chiesta una discussione in Consiglio il 28 aprile. trmtv.it