Ucraina | decreto armi il governo al voto Vannacci spacca il centrodestra e sfida Salvini

Questa mattina il governo italiano si prepara al voto sul decreto armi inviato in Parlamento. La decisione ha già diviso il centrodestra, con Vannacci che ha aperto una polemica forte contro Salvini. La giornata sarà decisiva per capire se il governo riuscirà a superare la prova o se si apriranno nuove crepe.

Ucraina, Governo al Test: Vannacci Sfida Salvini e la Maggioranza Trema. La giornata di oggi, 10 febbraio 2026, si preannuncia cruciale per il governo Meloni. L’esecutivo è pronto a chiedere la fiducia alla Camera dei Deputati sul decreto riguardante l’invio di armi all’Ucraina, una mossa dettata dalla volontà di arginare le crescenti critiche e strumentalizzazioni che accompagnano il tema. La decisione, maturata dopo un confronto interno alla maggioranza, si scontra però con un fronte di opposizione interno, guidato dai tre deputati di Futuro Nazionale, legati al generale Roberto Vannacci, e con le resistenze delle opposizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ucraina Governo Roberto Vannacci inguaia Meloni e Salvini sul decreto armi: «Basta soldi all’Ucraina, il Parlamento non lo voti» L’europarlamentare Roberto Vannacci ha sollevato polemiche criticando la decisione del governo di mantenere il sostegno militare all’Ucraina fino al 2026. Vannacci sfida il governo Meloni: “Continuare a mandare armi all’Ucraina è follia, l’esercito russo avanza e noi paghiamo il conto” Nuovo dibattito sulla politica estera italiana: Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega ed ex generale, esprime critiche sul sostegno militare all’Ucraina. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ucraina Governo Argomenti discussi: Dl Ucraina: i vannacciani sfidano Lega sullo stop alle armi, governo pronto alla fiducia; Il governo porrà la fiducia sul decreto Ucraina; Dl Ucraina verso la fiducia: stop alla discussione sull'invio di armi; Vannacciani al debutto sulle armi all’Ucraina. Decreto Ucraina approda in Aula alla Camera. Asse tra vannacciani, M5s e Avs sul no alle armiIl governo dovrebbe porre la questione di fiducia sul provvedimento per eliminare qualsiasi rischio sul voto derivante anche da questa strana saldatura ... msn.com Ucraina, governo verso la fiducia sul decreto. Sfida di Vannacci alla LegaI tre deputati di Futuro nazionale hanno presentato un emendamento e tre ordini del giorno contro l'invio di armi a Kiev. Vediamo quanti patrioti nel centrodestra voteranno a favore degli Italiani. tg24.sky.it Domani il Parlamento voterà l’ennesimo decreto di aiuti all’Ucraina, e per la prima volta dall’inizio della guerra il governo metterà la fiducia. Tanto ha potuto la mini-scissione di Roberto Vannacci, con l’emendamento a prima firma dell’ex leghista Edoardo Ziell facebook M5s, Avs e vannacciani contro l'invio delle armi a Kyiv. Il governo è pronto a porre la questione di fiducia sul decreto Ucraina. L'imbarazzo dei grillini per la linea comune con i seguaci del generale x.com

