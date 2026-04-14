Basilicata crisi in Giunta | il voto di Cicala spacca il governo

In Basilicata, la trattazione della manovra finanziaria ha portato a una divisione tra i membri della Giunta regionale. Durante la discussione, il voto di un consigliere ha provocato una spaccatura nel governo, con il capogruppo del Partito Democratico che ha accusato l’esecutivo di aver violato le promesse fatte in campagna elettorale, in particolare riguardo al bonus gas. La crisi politica si è manifestata in modo evidente nel confronto tra le forze coinvolte.

Il dibattito sulla manovra finanziaria della Basilicata ha innescato una frattura politica profonda all’interno dell’amministrazione regionale, con il capogruppo del Pd Piero Lacorazza che accusa la giunta di aver tradito le promesse elettorali su temi cruciali come il bonus gas. La tensione è esplosa dopo il voto contrario espresso dall’assessore Cicala sul bilancio, un episodio che Lacorazza definisce come l’inizio della fine per la leadership di Bardi, evidenziando al contempo una gestione economica che penalizzerebbe settori vitali come l’agricoltura e la sanità. La frattura interna tra la giunta e l’assessore Cicala. Un clima di instabilità istituzionale avvolge il Palazzo di Policoro dopo lo scontro interno avvenuto durante la discussione del bilancio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, crisi in Giunta: il voto di Cicala spacca il governo Terremoto in Basilicata: l’assessore agricoltura spacca la GiuntaLa politica lucana affronta un momento di rottura senza precedenti dopo la seduta della Giunta regionale in cui l’assessore alle Politiche Agricole,... Basilicata, crisi in Giunta: ultimatum agli agricoltori per l’assessoreIl Coordinamento Agricoltori Basilicata ha lanciato un ultimatum senza precedenti al Presidente Bardi, chiedendo l’allontanamento immediato... Rassegna Stampa dei quotidiani di Puglia e Basilicata di Martedì 14 Aprile 2026, a cura di Michele Mitarotondo x.com TRM h24 News | Martedì 14 Aprile 2026, edizione delle 07.00, #Notizie aggiornate da #Puglia e #Basilicata nel TG condotto in studio da Michele Mitarotondo - facebook.com facebook