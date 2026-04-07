Baseball serie A2 Silver I Goti bissano il successo della Fiorentina resta l’osso

Nel campionato di baseball serie A2 Silver, i Goti hanno ottenuto una vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, bissando il risultato della partita precedente. La partita si è conclusa senza punti segnati dalla squadra avversaria, con i Goti che hanno mostrato una buona solidità difensiva e un attacco efficace. Tra i giocatori in campo, spiccano le prestazioni di alcuni atleti, tra cui Casadio e Gonzalez Freites, mentre altri hanno avuto occasioni non sfruttate.

Godo 4 Fiorentina 0 GODO: A. Casadio cf (14), Servidei 3b (04), Gonzalez Freites 2b (13), Bucchi 1b (04), Sabbatani dh (01) (Orselli), G. Meriggi rf (03), Evangelista c (03), Ruggeri ss (13), Orlandi lf (13). FIORENTINA: Faticanti dh (01), Cialli ss (22), Gozzini 1b (14), Pasquini Sweed cf (14), Ariani c (04), Becattini rf (04), Rassizad lf (04), Tiberi 3b (14), Vanni 2b (11) (Mastroianni 12). Successione: Godo 000 002 20X = 4 bv 4 e 1; Fiorentina 000 000 000 = 0 bv 7 e 3. Lanciatori: Gallo rl 6.0 bvc 5 bb 3 so 3 pgl 0.00; Freddi rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 0.00; Pouye rl 2.0 bvc 2 bb 1 so 2 pgl 0.00. Quintana Hidalgo rl 5.1 bvc 2 bb 1 so 5 pgl 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball serie A2 Silver. I Goti bissano il successo, della Fiorentina resta l’osso Baseball serie A Silver L’obiettivo è centrare i playoff. Goti, sarà l’anno della svolta? Subito sfida con la FiorentinaGiornata inaugurale del campionato di serie A Silver di baseball al Bosca Stadium per il Godo che affronta la Fiorentina, in una gara che si annuncia... Serie A2, mossa a sorpresa dopo il successo contro Verona. Bergamo, Mascio lascia: "Non siamo seguiti»Si può vincere contro una grande, dopo un supplementare, e parlare di dimissioni? Sì, se ti chiami Stefano Mascio, numero uno del progetto Blu Basket... Temi più discussi: Prende il via la Serie A Silver di Baseball; Via alla stagione degli 80 anni Per il Milano un anno pieno di novità; Oltretorrente presenta le squadre: giovani e futuro al centro del progetto; Baseball serie A Silver L’obiettivo è centrare i playoff. Goti, sarà l’anno della svolta? Subito sfida con la Fiorentina. Al via la stagione 2026 della Serie A Silver baseball: in campo Oltretorrente e Sala BaganzaScatta questo fine settimana la stagione 2026 della Serie A Silver di Baseball. Sono 23 le squadre che prendono parte al campionato, che vedrà una regular season in cui ogni squadra disputerà oltre 40 ... sportparma.com Il Gruppo Oltretorrente rivela le sue squadre ammiraglieIl Gruppo Oltretorrente baseball e softball ha presentato le proprie formazioni ammiraglie, Ciemme Oltretorrente e Pubbliservice Old Parma dei manager Daniele Saccò e Alfredo Herrera Puente partecipan ... sportparma.com Sabato 4 aprile, in occasione dell'Opening Game della Serie A Baseball Silver, il Modena Baseball Club ha inaugurato le tribune del nuovo impianto di gioco con una grande festa a cui hanno preso parte tifosi, sostenitori e amici del club emiliano. Hanno part - facebook.com facebook Baseball: è la settimana del ritorno in auge della Serie A Gold x.com