Barletta torna in Serie C | trionfo storico e festa in città

Le strade di Barletta sono state invase da una grande folla domenica 19 aprile 2026, dopo che la squadra locale ha ottenuto la promozione in Serie C. La vittoria è stata festeggiata con una grande festa in città, dopo la conclusione della partita e la conquista del risultato che sancisce il ritorno in una categoria superiore. La giornata si è conclusa con il centro della città pieno di persone e bandiere.

Le strade di Barletta sono state invase da un'ondata di travolgente questo pomeriggio, domenica 19 aprile 2026, quando il Barletta ha ufficialmente conquistato la promozione in Serie C. La vittoria è arrivata sul campo dell'Heraclea con un netto 3-1, un risultato che sancisce il ritorno della squadra tra i professionisti dopo un decennio di assenza dai vertici del calcio nazionale. Il trionfo sul campo e l'ascesa fulminea di una squadra vincente La partita decisiva si è risolta grazie alla prest .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barletta torna in Serie C: trionfo storico e festa in città Notizie correlate Serie C, Barletta e Folgore Caratese in festa! Doppia promozione storica dalla Serie DMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Barletta promosso in Serie C oggi, ‘La svolta a Pagani’: festa biancorossa a Foggia dopo 11 anniBarletta promosso in Serie C oggi: trionfo allo Zaccheria e ritorno tra i professionisti Alle 16:59 del 19 aprile scatta la storia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie D, il Barletta batte 3-2 il Fasano e si avvicina alla Serie C; Us Città di Fasano in casa della capolista Barletta senza tifosi al seguito; Serie D girone H: il Barletta stende il Fasano 3-2. Per i biancorossi la Serie C è sempre più vicina; SERIE D | Paci verso Heraclea-Barletta: Gara che nasconde tante insidie. Fasano-Martina non ci interessa. Malcore titolare? Non ho deciso. E sull’assenza dei tifosi allo Zaccheria…. Barletta da sogno: vittoria a Foggia e ritorno in Serie C dopo oltre dieci anniIl Barletta torna tra i professionisti conquistando la promozione in Serie C dopo più di dieci anni. La squadra allenata da Paci si impone per 3-1 contro l’Heraclea allo stadio Zaccheria di Foggia, ... trmtv.it Calcio, il Barletta torna in Serie C dopo 11 anniIl Barletta torna tra i professionisti dopo 11 anni, ottenendo la promozione in Serie C. Grazie alla vittoria per 3-1 contro l’Heraclea in trasferta, la squadra pugliese ha infatti conquistato il mate ... trmtv.it Oggi Barletta non festeggia solo una promozione: festeggia un ritorno, un riscatto, un orgoglio ritrovato. Il Barletta torna dove merita, dopo anni difficili, grazie a una squadra che non ha mai smesso di crederci, a una società determinata e a una tifoseria ch facebook Heraclea battuta in trasferta, il Barletta vince il campionato di Serie D con una giornata di anticipo e torna nel calcio professionistico. Festa in città @TgrRai x.com