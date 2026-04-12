Bologna-Lecce 2-0 Brindisi promosso Barletta quasi Calcio

Nella partita tra Bologna e Lecce, i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 2-0. La squadra ospite ha mostrato una prestazione deludente, con poche occasioni pericolose e poca efficacia nelle azioni offensive. La sconfitta ha influito sulla classifica del Lecce, che vede ormai compromessa la possibilità di ottenere la promozione. La squadra brindisina si trova a un passo dalla retrocessione, con poche speranze di recupero.