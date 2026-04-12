Bologna-Lecce 2-0 Brindisi promosso Barletta quasi Calcio
Nella partita tra Bologna e Lecce, i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 2-0. La squadra ospite ha mostrato una prestazione deludente, con poche occasioni pericolose e poca efficacia nelle azioni offensive. La sconfitta ha influito sulla classifica del Lecce, che vede ormai compromessa la possibilità di ottenere la promozione. La squadra brindisina si trova a un passo dalla retrocessione, con poche speranze di recupero.
Prova negativa del Lecce a Bologna. Non solo per il risultato ma per la scarsa incisività delle azioni dei salentini. Bologna-Lecce 2-0 e giallorossi pugliesi ancora pericolosamente al terzultimo posto nella classifica del campionato di calcio di serie A. In serie C girone C il Foggia ha pareggiato in casa 1-1 con il Siracusa e rimane ultimo. Male l’Audace Cerignola, con la Casertana che si è imposta per 4-1. Serie D girone H, terzultima giornata: Barletta-Città di Fasano 3-2 e per i biancorossi barlettani, 64 punti ovvero cinque in più del Martina (che ha superato la Real Normanna per 2-0) la prossima giornata potrebbe essere quella della promozione in serie C qualora vincessero e il Martina no.🔗 Leggi su Noinotizie.it
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