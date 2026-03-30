Trasferimento negato il Tar dà ragione ad un agente di Polizia

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il provvedimento di trasferimento di un agente di polizia, accogliendo il suo ricorso. La decisione permette all'agente di ottenere il trasferimento verso una sede più vicina alla sua residenza, ritenendo illegittimo il rifiuto dell’amministrazione. La sentenza si basa sui documenti presentati dall’agente e sulla normativa vigente in materia.

Accolta l’istanza cautelare contro il Ministero dell’Interno: motivazioni giudicate generiche, ora nuova valutazione sul trasferimento da Roma a Maddaloni Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie il ricorso di un agente della Polizia di Stato e apre uno spiraglio per il trasferimento richiesto verso una sede più vicina alla propria residenza. Con ordinanza cautelare relativa al ricorso, la Sezione Prima Quater ha disposto il riesame della posizione del ricorrente da parte del Ministero dell'Interno entro 60 giorni. Protagonista della vicenda è l’agente A. D. L., in servizio presso la Sottosezione della Polizia Stradale di Roma Settebagni, che aveva chiesto l’assegnazione temporanea al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legislativo 1512001. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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