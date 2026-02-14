Agrigento | Tar dà ragione all’Asp confermato l’appalto per lo smaltimento rifiuti sanitari a rischio Ricorso respinto

Il Tar di Agrigento ha respinto il ricorso di una ditta concorrente e ha confermato l’appalto dell’Asp per lo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. La decisione si basa sulla validità dell’aggiudicazione, che riguarda il servizio affidato all’azienda sanitaria provinciale per garantire la gestione sicura dei rifiuti ospedalieri. Un esempio concreto di questa conferma riguarda il ritiro e lo smaltimento di materiali medici contaminati.

Agrigento: Tar conferma l'aggiudicazione dell'appalto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha confermato l'assegnazione del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. La decisione, emessa il 10 febbraio 2026, respinge il ricorso presentato da una società concorrente e garantisce la continuità del servizio fino all'udienza di merito fissata per il 24 marzo 2026. La vicenda, che ha sollevato dubbi sulla correttezza della procedura di gara, si conclude con un importante pronunciamento per la sanità pubblica agrigentina.