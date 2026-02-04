Lavori alla scuola ' Clementina Perone' di Bari sbloccati fondi | cantieri nelle prossime settimane
I lavori alla scuola 'Clementina Perone' di Bari si sbloccano. Il Comune ha deciso di usare i fondi di riserva per finanziare gli interventi. Nei prossimi giorni partiranno i cantieri per risolvere i problemi di infiltrazioni d’acqua nel piano interrato. La scuola, chiusa da dicembre, tornerà presto operativa.
Saranno finanziati con somme provenienti dal fondo di riserva del Comune di Bari i lavori nella scuola ‘Clementina Perone-Carlo Levi’ di via Nazariantz, nel quartiere Libertà, chiusa da dicembre a causa della presenza di alcuni ristagni d'acqua nel piano interrato. Ipotesi utilizzo fondo di.🔗 Leggi su Baritoday.it
