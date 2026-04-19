Bari | 35 nuove auto ibride per pattugliare e gestire il traffico

A Bari, la Polizia Locale ha introdotto 35 nuove auto ibride per rafforzare il controllo del territorio e la gestione del traffico. I veicoli sono stati messi in servizio recentemente e serviranno a migliorare le attività di pattuglia e di regolazione della viabilità cittadina. Questa innovazione mira a rendere più efficiente la presenza delle forze dell’ordine nelle aree urbane e nelle zone di maggiore afflusso.

Il presidio del territorio e la gestione della viabilità a Bari ricevono un impulso concreto grazie all’ingresso in servizio di 35 nuovi mezzi per la Polizia Locale. La consegna dei veicoli, avvenuta ieri davanti alla Basilica di San Nicola, ha la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, segnando un momento di rinnovamento tecnologico per il corpo urbano. La cerimonia si è svolta in un contesto di forte rappresentanza istituzionale, con la presenza dell’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile, Carla Palone, insieme al comandante Michele Palumbo. A dare la benedizione ai nuovi modelli Citroën C4 Hybrid è stato Padre Giovanni Distante, Priore della Basilica, alla presenza di numerosi cittadini che hanno assistito al passaggio di consegne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari: 35 nuove auto ibride per pattugliare e gestire il traffico Notizie correlate Dotazioni tecnologiche e motori ibridi: 35 nuove auto per la polizia locale di BariLe nuove auto, modello C4 Hybrid, sono state acquistate tramite procedura pubblica prevista sul portale Consip. Leggi anche: Nel 2025 immatricolazioni di auto nuove nell’Ue +1,8%, balzano le ibride Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Polizia Locale di Bari, domani la presentazione di nuovi 35 veicoli; In viaggio verso Bari con quasi 8 kg di cocaina in auto: arrestati padre e figlio; Frana a Petacciato: Linea Adriatica ancora in tilt. Cancellazioni e ritardi fino al 13 aprile; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: Bandi Attivi per PMI. SPARATORIA IN DISCOTECA ALL’EX DIVINAE FOLLIE, ucciso Filippo Scavo: indaga la Dda di Bari - facebook.com facebook Filippo Scavo, 43 anni di Bari, è morto nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, a Bisceglie, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle spalle. #rep x.com