Barga ecologica Inaugurato l’eco compattatore

Lo scorso 17 aprile è stato inaugurato a Barga un nuovo eco compattatore per bottiglie, installato grazie alla collaborazione tra Conad City Barga e il Comune di Barga. L’iniziativa è stata resa possibile dal supporto di Coripet, il consorzio dedicato al riciclo del PET. La presenza di questo dispositivo si inserisce nelle iniziative locali per promuovere la sostenibilità ambientale e il riciclo dei rifiuti di plastica.

Anche a Barga, grazie alla sensibilità ambientale di Conad City Barga ed all’appoggio del Comune di Barga, è arrivato, inaugurato lo scorso 17 aprile un nuovo eco compattatore per bottiglie installato grazie a Coripet, il consorzio volontario per il riciclo del PET. L’obiettivo è il recupero completo delle bottiglie in plastica PET, quelle utilizzate per uso alimentare, per farle tornare ad essere bottiglie perfettamente riutilizzabili in poco tempo. In una perfetta operazione senza fine di economia circolare In Italia ci sono forse 8 se non di più miliardi di bottiglie PET circolanti in un anno gli eco compattatori distribuiti in diversi punti sul territorio nazionale sia in catene della grande distribuzione che nelle aree pubbliche, permettono di recuperarle, catalogarle ed avviarle al completo recupero e riutilizzo in pochissimo tempo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barga ecologica. Inaugurato l’eco compattatore Notizie correlate AnconAmbiente, ecco il nuovo eco compattatore ultratecnologico dotato di sensori e telemetria avanzataANCONA – AnconAmbiente ha presentato questa mattina, martedì 3 marzo 2026, il secondo eco compattatore della città, posizionandolo in piazza Pertini. Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale... Contenuti di approfondimento Si parla di: Barga ecologica. Inaugurato l’eco compattatore. Barga ecologica. Inaugurato l’eco compattatoreAnche a Barga, grazie alla sensibilità ambientale di Conad City Barga ed all’appoggio del Comune di Barga, è arrivato, inaugurato lo scorso 17 aprile un nuovo eco compattatore per bottiglie installato ... lanazione.it Al Conad di Barga è arrivato l’eco-compattatore delle bottiglieBARGA - Dopo Fornaci di Barga nel 2023 anche a Barga, grazie alla sensibilità ambientale di Conad City Barga ed all’appoggio del Comune di Barga, è ... giornaledibarga.it