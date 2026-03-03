AnconAmbiente ecco il nuovo eco compattatore ultratecnologico dotato di sensori e telemetria avanzata

AnconAmbiente ha installato il secondo eco compattatore della città in piazza Pertini. Il nuovo dispositivo è dotato di sensori e telemetria avanzata, rendendo più efficiente la gestione dei rifiuti. La presentazione è avvenuta questa mattina, martedì 3 marzo 2026, con l’obiettivo di migliorare il servizio di raccolta differenziata. L’installazione segue quella del primo eco compattatore, già attivo in un’altra zona della città.

ANCONA – AnconAmbiente ha presentato questa mattina, martedì 3 marzo 2026, il secondo eco compattatore della città, posizionandolo in piazza Pertini.Così, a due anni di distanza dal primo prototipo sperimentale, la città conferma la propria volontà di diventare un laboratorio urbano di.