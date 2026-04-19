Ivo Barbini, figura politica di rilievo nel periodo postbellico, ha guidato la città durante un momento di forte cambiamento economico e sociale. La sua amministrazione si è concentrata sulla ripresa industriale, mentre si sono verificati anche episodi giudiziari che hanno coinvolto alcuni esponenti del suo mandato. La sua storia personale e politica si intreccia con le sfide di un'epoca caratterizzata da trasformazioni profonde e difficoltà legali.

D’Ascoli La vicenda umana e politica di Ivo Barbini, quarto sindaco del Dopoguerra, attraversa la storia del Novecento aretino con la forza della coerenza, tra l’impegno civile della Resistenza e la responsabilità della guida amministrativa, tra l’amarezza di un’ingiustizia giudiziara subita e il riscatto di un’eccellenza professionale riconosciuta. Nato ad Arezzo l’11 febbraio 1923 da una famiglia di artigiani (il padre Francesco che faceva il sarto) Barbini crebbe in un ambiente che gli trasmise il valore della laboriosità, permettendogli di conseguire la laurea in economia e commercio e gettando le basi per quella che sarebbe stata una carriera di primo piano come commercialista.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbini, il sindaco della rinascita cittadina. Il boom industriale e l’ingiustizia del carcere

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