Il 25 marzo, il sindaco ha incontrato i rappresentanti della squadra di rugby locale per discutere delle questioni relative alla società sportiva, agli impianti sportivi e alle prospettive future dell'impianto di Borgomeduna. La riunione ha visto la partecipazione di diverse figure del settore sportivo cittadino, con l’obiettivo di affrontare le tematiche attuali e pianificare interventi per il settore.

Il sindaco Alessandro Basso ha incontrato il 25 marzo i rappresentanti del rugby cittadino per un confronto dedicato all’attualità della società, al tema degli impianti sportivi e alle prospettive future dell’impianto di Borgomeduna. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il presidente Michele Loschi e Walter Reginato. La realtà rugbistica cittadina si conferma un punto di riferimento sportivo di rilievo, capace di esprimersi in campionati di prestigio a livello nazionale e anche internazionale, suscitando attorno a sé un forte interesse e una partecipazione diffusa.Dall’incontro è emerso con chiarezza anche il valore inclusivo del rugby, descritto come uno sport capace di far partecipare tutti e di trasmettere appartenenza, condivisione e spirito di comunità. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - I valori del rugby in un incontro tra il sindaco e la squadra cittadina

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