Ruota dell' auto bucata era una truffa per derubarlo

Lo distraggono bucandogli una gomma, poi gli rubano telefono cellulare, documenti e portafoglio. L'episodio si è verificato a Castel San Giorgio, giorni fa, all'interno dell'area parcheggio di un supermercato in via Lombardi. Stando a quanto raccontato dal figlio della vittima, l'anziano era uscito dal market e aveva notato una delle ruote della propria macchina a terra. Per sostituirla ha così aperto il portabagagli. Non si è accorto però che, nello stesso momento, una persona aveva aperto lo sportello del veicolo per rubare un borsello, con dentro cellulare, denaro, documenti e carte. L'episodio non è l'unico avvenuto nella zona. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

