Apparecchi da gioco illegali in un centro scommesse | sanzioni per 70 mila euro

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Catania e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto apparecchi da gioco illegali in un centro scommesse. Durante il blitz, hanno trovato molte macchine non autorizzate e hanno sanzionato il locale per 70 mila euro. L’operazione si inserisce in una serie di controlli contro il gioco clandestino nella zona.

Prosegue l’attività di contrasto al gioco illegale nel territorio etneo. Nei giorni scorsi, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato un controllo mirato all'interno di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Catania Gioco Lotta al gioco d'azzardo: blitz in due locali, scoperti apparecchi illegali ed elevate 80 mila euro di sanzioni La polizia ha fatto un blitz in due locali, trovando apparecchiature illegali. Lavoro nero e mancata sicurezza: sospese attività e sanzioni per 70 mila euro Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone hanno messo sotto controllo numerose aziende. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Catania Gioco Argomenti discussi: Sicilia, scoperti apparecchi da gioco illegali: sanzioni per 80mila euro; Lecce, videogiochi illegali in una sala: sequestrati cinque apparecchi; Lotta al gioco d'azzardo: blitz in due locali, scoperti apparecchi illegali ed elevate 80 mila euro di sanzioni - AgrigentoNotizie; Polonia. Maxi-inchiesta su giro di slot illegali, il tribunale chiede di poter vendere 9.000 apparecchi sequestrati. Catania: violazioni dei sigilli e apparecchi da gioco illegali in un’agenzia scommesse, sanzioni per 70.000 euroI funzionari dell’ADM hanno effettuato un controllo mirato presso un centro scommesse cittadino. Scoperti apparecchi da gioco illegali. agimeg.it Gioco illegale a Catania: sequestrati apparecchi abusivi, titolare denunciataNel quadro delle attività di contrasto al gioco illegale, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con i Carabinieri del ... sicilianews24.it VIDEOGIOCHI ILLEGALI IN UN LOCALE DEL SUD SALENTO. SEQUESTRO, SANZIONI E DENUNCIA A CARICO DEL TITOLARE Cinque apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di facebook Luis Henrique: "Sono troppo contento della fiducia dell'allenatore. Ho lavorato sempre tanto per arrivare a questo livello e spero di mantenerlo. Gioco troppo facile Parte da me giocare semplice, Chivu mi chiede sempre di fare di più. E la fiducia del mister e d x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.