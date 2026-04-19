Nella notte, un gruppo di quattro persone ha fatto esplodere un bancomat in via Garibaldi a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Dopo aver portato a termine il colpo, i malviventi sono scappati con il denaro. Sul luogo, alcuni giovani hanno applaudito mentre il sindaco ha pubblicato un post sulla vicenda. La scena è avvenuta nel centro cittadino, senza altre persone coinvolte o feriti segnalati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo rapido nella notte nel centro cittadino. Una banda composta da quattro individui ha assaltato un bancomat in via Garibaldi a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, facendolo esplodere e riuscendo a fuggire con il denaro. L’azione si è svolta in meno di cinque minuti, intorno all’ 1:30 nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, nel pieno della movida cittadina. Giovani spettatori incitano i ladri. A rendere l’episodio ancora più inquietante è stata la presenza di numerosi giovani, usciti dai locali dopo aver sentito le esplosioni. Alcuni di loro, invece di allontanarsi, hanno incoraggiato i malviventi con urla e applausi, come documentato in un video diventato virale sui social.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bancomat fatto esplodere a Casalpusterlengo: giovani applaudono, il post del sindaco

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