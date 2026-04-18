Colpo al bancomat di Casalpusterlengo i testimoni applaudono i banditi Il sindaco | Inquietante specchio della nostra società

Nella giornata del 18 aprile a Casalpusterlengo, si è verificato un furto ai danni di un bancomat, durante il quale alcuni testimoni hanno applaudito i sospetti. Il sindaco ha commentato l’accaduto come un esempio inquietante di atteggiamenti diffusi nella comunità, sottolineando la necessità di interventi chiari da parte delle autorità per contrastare il senso di impunità. La scena ha suscitato reazioni di sconcerto tra gli abitanti e le forze dell’ordine.

Casalpusterlengo (Lodi), 18 aprile 2026 - "Inquietante l'esaltazione dei presenti. Lo Stato dia una risposta netta contro il senso di impunità". https:www.ilgiorno.itvideocolpo-al-bancomat-a-casalpusterlengo-i-testimoni-incitano-i-ladri-il-video-choc-in-rete-utfbnmwi Non è solo la cronaca di un assalto esplosivo a scuotere Casalpusterlengo, ma l’eco delle reazioni che quel gesto ha scatenato tra la folla. Il sindaco Elia Delmiglio interviene con durezza all'indomani del colpo ai danni dello sportello UniCredit, puntando il dito non solo contro i criminali, ma contro un clima sociale che definisce "inquietante". A destare particolare amarezza nel primo cittadino sono i video circolati in rete nelle ultime ore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo al bancomat di Casalpusterlengo, i testimoni applaudono i banditi. Il sindaco: “Inquietante specchio della nostra società” Notizie correlate Colpo al bancomat a Casalpusterlengo, i testimoni incitano i ladri: il video choc in ReteLa rabbia del sindaco Elia Delmiglio: "Uno specchio della nostra società che deve farci riflettere, lo Stato intervenga" Tentano di far saltare il bancomat ma falliscono il colpo: è caccia ai banditiAssalto nella notte tra venerdì e sabato a Castelnuovo Cilento, dove ignoti hanno tentato di far esplodere un bancomat senza riuscire a portare via... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Esplosione nella notte e bancomat sventrato: colpo da film in banca alle porte di Milano; Colpo grosso al bancomat: sportello distrutto da una forte esplosione e banda in fuga con il bottino; Doppia esplosione nella notte. Al Cep e a Riparbella via i bancomat; Assalto al bancomat nella notte a Torricella, esplosioni in piazza: colpo fallito. Colpo al bancomat di Casalpusterlengo, i testimoni applaudono i banditi. Il sindaco: Inquietante specchio della nostra societàSul web circolano video con grida di approvazione all’indirizzo del commando che ha fatto saltare lo sportello Unicredit. Delmiglio. Serve una risposta netta da parte dello Stato ... ilgiorno.it Il bancomat esploso nella notte: ecco il video del colpo. I ladri urlano ai giovani della movida di allontanarsiEcco il video dell’esplosione del bancomat avvenuta questa notte a Casalpusterlengo. I ladri hanno fatto saltare lo sportello di Unicredit Banca in via Garibaldi, a pochi metri da una piazza del ... ilcittadino.it Chi è l’insospettabile che ha garantito il colpo grosso in banca a Napoli facebook #Koopmeiners via, #Juve pronta al doppio colpo a centrocampo: #Kessie e non solo x.com