Cie in 1.500 devono mettersi in regola

Entro il 3 agosto, circa 1.500 persone devono ancora ottenere la nuova carta di identità elettronica, la Cie, che andrà a sostituire quella cartacea. Chi non si metterà in regola rischia di trovarsi senza documento ufficiale. Le autorità invitano tutti a rispettare la scadenza per evitare problemi.

C’è tempo sino al 3 agosto per dotarsi della nuova carta di identità elettronica, la cosiddetta Cie, che sostituirà la versione cartacea. Proprio da quella data non sarà più valida la carta d’identità cartacea sia sul territorio nazionale che come documento per l’espatrio. Un provvedimento introdotto dal Regolamento dell’Unione Europea del 12 giugno del 2025 per un rafforzamento della sicurezza delle carte di identità che, in questo modo, potranno essere utilizzate anche per accedere ai servizi on line delle pubbliche amministrazioni. Oltre ad accertare l’identità del titolare, la Cie è dotata anche di una componente elettronica che rappresenta l’identità digitale del cittadino, tanto da poter essere utilizzata anche in alternativa allo Spid. 🔗 Leggi su Lanazione.it

