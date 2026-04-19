Banchetto di FdI nel mirino dei facinorosi | Insulti e minacce

Durante un evento organizzato da un partito politico, alcuni individui hanno rivolto insulti e minacce ai partecipanti, usando espressioni come “tornare nelle fogne” e definendoli “fascisti”. L’episodio si è verificato ieri mattina, causando un momento di tensione che ha coinvolto i presenti. Non sono state segnalate conseguenze legali o interventi delle forze dell’ordine durante l’accaduto.

Li avrebbero insultati dicendogli di ‘tornare nelle fogne’ e additandoli come ‘fascisti’: caos al banchetto di FdI ieri mattina (nella foto). I presenti al banchetto hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti in piazza Bassi e riportato la calma. Così la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti: "In qualità di coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, esprimo piena solidarietà al presidente del Circolo di Castenaso, Massimiliano De Montis, al consigliere comunale Cesare Alimenti e al nostro sostenitore Andrea Marchi, che sono stati insultati e provocati da un gruppo di facinorosi mentre svolgevano il consueto banchetto del sabato".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Banchetto di FdI nel mirino dei facinorosi: "Insulti e minacce" Notizie correlate Casa famiglia nel mirino: “Minacce e insulti contro gli operatori”Chieti - Dopo il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il personale della struttura denuncia una campagna di accuse e attacchi personali,... Leggi anche: Gli insulti e le minacce agli assistenti sociali dei bambini nel bosco Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Banchetto di FdI nel mirino dei facinorosi: Insulti e minacce; Elezioni Faenza, a sostenere la corsa a sindaco di Gabriele Padovani arriva Marco Rizzo; Suicidio assistito: anche Aosta si mobilita contro la legge sul fine vita; Stp Bari, Gargiuolo (FdI): Stop immediato alle nomine. Banchetto di FdI nel mirino dei facinorosi: Insulti e minacceLi avrebbero insultati dicendogli di ‘tornare nelle fogne’ e additandoli come ‘fascisti’: caos al banchetto di FdI ieri ... ilrestodelcarlino.it FdI attacca: Dossieraggio su di noi dalla maggioranza in Comune | VIDEOSassone accusa il centrosinistra e non esclude un esposto in procura. Parte Laboratorio Bologna con banchetti e questionari in tutta la città ... bolognatoday.it Un meraviglioso sabato e un eccellente fine settimana per tutti voi. Oggi per me un banchetto FdI e un salto da Ottica Garagnani per festeggiarne i 100 anni! “Facere semper melius est quam non facere”. Andaleeeeeeeeee! Daniele Carella - facebook.com facebook