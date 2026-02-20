Casa famiglia nel mirino | Minacce e insulti contro gli operatori

Una casa famiglia a Chieti è al centro di minacce e insulti rivolti agli operatori. Le tensioni sono aumentate dopo che il Tribunale per i Minorenni ha preso decisioni sulla tutela dei minori. Gli operatori riferiscono di ricevere messaggi intimidatori e parole offensive, che complicano il loro lavoro quotidiano. La situazione mette sotto pressione la squadra che si occupa dei bambini, impegnata a garantire sicurezza e assistenza. La polizia sta indagando sulle minacce ricevute dagli operatori.

Chieti - Dopo il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il personale della struttura denuncia una campagna di accuse e attacchi personali, mentre prosegue il percorso di tutela dei bambini. Clima teso attorno alla casa famiglia che ospita, dallo scorso 20 novembre, i tre cosiddetti "bambini del bosco" insieme alla madre, su disposizione del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. Il provvedimento ha previsto la sospensione della responsabilità genitoriale, con inserimento temporaneo in una struttura protetta. Gli operatori raccontano di essere diventati bersaglio di una campagna di critiche e minacce.